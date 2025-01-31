İşlem tamam

F.BAHÇE'DE Milan Skriniar transferi çözüldü. Bilindiği üzere sarı-lacivertliler oyuncu ile her konuda anlaşmaya varsa da PSG'nin kontenjan sorunu nedeniyle yıldız isimle sözleşme imzalayamamıştı. PSG'nin, RB Leipzig'de kiralık olarak oynayan futbolcusu Xavi Simons'u bonservisiyle birlikte Alman ekibine vermesi sonrası sarılacivertliler de Skriniar'ın kiralandığını resmen açıkladı. Kanarya'da ayrıca sezon sonunda sözleşmesi biten Osayi-Samuel ile iplerin kopması üzerine Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic ile anlaşmaya varıldığı bilinirken 20 yaşındaki oyuncu bugün Türkiye'de olacak. Kanarya ayrıca Trabzon'un sol beki Eren Elmalı için de girişimlere başladı. F.Bahçe'nin Eren'i de yakında duyurması bekleniyor.