Fener geri döndü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. 7. dakikada Sowe'un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 13'te Akintola topu geriye çıkardı, Sowe farkı ikiye çıkardı: 0-2. 42'de Szymanski'nin ortasında Skriniar topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 45+5'te VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltı kararı verdi ve Olawoyin'i ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan attı. 45+8'de Dzeko atışı gole çevirdi: 1-2.

EN-NESYRİ SKORU BELİRLEDİ

56'da Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 76'da Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 77'de Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanında kaldı. 78'de oyun çıkmak için kenara hareketlenen Ghezzal, üst üste gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart gördü. 79'da Talisca gelişine vurdu, Kaleci Tarık'tan seken topu Dzeko tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 89'da Tadic'in sol taraftan ortasında En-Nesyri, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2. 90+8'de Tadic'in pasında topu alan Dzeko ağları sarstı. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabaka 3-2 sona erdi.

MOURİNHO'DAN ALTI DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Djiku, Çağlar, Yusuf, İsmail, Mert Hakan ve Tadic'i yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Carlos ve Skriniar'ın yanı sıra Levent, Amrabat, Oğuz ve Kostic'i karşılaşmaya ilk 11'de başlattı.

YENİLER SAHNEDE

FENERBAHÇE'NİN yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı. Brezilyalı futbolcu, 61. dakikada Levent'in yerine oyuna dahil olarak sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçirdi. Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.