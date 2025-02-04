Fener durmuyor

SÜPER Lig'de nefes kesen maçta Ç.Rize'ye 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe dış transferde durmuyor. Ara transfer döneminde kadrosuna 4 takviye yapan sarı-lacivertliler, şimdi de sol kanat transferi için kolları sıvadı. Ognjen Mimovic'i St.Etienne'in elinden alan Fenerbahçe bu kez de bir başka Fransız takımı Rennes'in elinden Kazeem Olaigbe'yi almak için hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, Belçika'nın Cercle Brugge takımında forma giyen 2003 doğumlu sol bek için teklifini gönderdi. Fransız ekibi Rennes'in de Amine Gouri'yi Marsilya'ya gönderdikten sonra Olaigbe ile büyük oranda anlaşma sağladığı iddia ediliyordu. Ancak 22 yaşındaki Belçikalı oyuncunun son anda rotasını Fenerbahçe'ye kırdığı ifade edildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun aradığı özelliklere uygun olan genç kanadın kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Futbolcu için sarı-lacivertliler, pazarlığını sürdürüyor.

CENGİZ ÜNDER İÇİN SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Cengiz Ünder için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Daha önce ismi Beşiktaş'la anılan milli futbolcuya Fransa'dan talip çıktı. Hücum hattını güçlendirmek için fırsat kollayan Lens, Cengiz Ünder ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcu sarılacivertlilerle, 41 maçta 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.