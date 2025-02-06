Fener’den gol şov

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'u farklı mağlup ederek grupta ikide iki yaptı: 5-0. 19. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın uzun pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi. 22'de Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı. 33'te kaleci Ertuğrul oyunu hızlı başlatarak topu eliyle sağ taraftaki Mert Hakan'a gönderdi. Mert Hakan da savunma arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 41'de sağ taraftan Mert Hakan'ın ortasına ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

49'da Cenk Tosun'un Yakup'un müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi. 50'de Cenk atışı gole çevirdi: 2-0. 78'de Mert Hakan'ın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0. 81'de Oğuz Aydın'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan En-Nesyri, kaleciyi de çalımlayıp meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı: 4-0. 89'da sağ taraftan İsmail'in arka direğe ortasında Oğuz kafayla pasını kale önündeki En-Nesyri'ye aktardı. En- Nesyri yaptığı dokunuşla skoru belirledi: 5-0.

TALİSCA GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk kez Fenerbahçe forması giyen Sambacı gole yaklaşmış, ancak direk ve kaleci izin vermemişti. Ziraat Türkiye Kupası maçında Erzurumspor karşısına ilk 11'de çıkan yıldız oyuncu ilk golünü attı. Maçın 33. dakikasında defansın arkasına sarkan Talisca takımını öne geçiren isim oldu.

MOURİNHO'DAN KUPA AYARI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 8 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Flip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Fred'i ise maç kadrosuna dahil etmedi. Mourinho, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anrderson Talisca ve Cenk Tosun'a formayı verdi.

KANARYA'NIN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Fenerbahçe savunma oyuncularının üst üste sakatlanması sonrasında şok geçirdi. İlk olarak müsabakanın 55. dakikasında Alexander Djiku, sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Saha içinde tedavisi yapılan Ganalı savunmacı, yerini yeni transfer Diego Carlos'a bıraktı. Yaklaşık 5 dakika sonra rakibiyle ikili mücadeleye giren Diego Carlos ise aldığı darbe sonucu kendisini yere bıraktı. Carlos, 61. dakikada yerini genç stoper Yusuf Akçiçek'e bıraktı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Yusuf Akçiçek, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Genç oyuncu yerine oyuna Kostic dahil oldu.