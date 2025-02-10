Fener tam gaz

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı amansız takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Karşılaşmaya her iki ekip de tutuk başladı. Maçın 22. dakikasında Talisca'nın vuruşunda kaleciden seken topu Oğuz Aydın Szymanski'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 25'te Talisca'nın serbest atışında top az farkla üstten auta çıktı. 42'de sağ kanattan gelişen atakta Kostic'in ortasında Talisca kale önünde kafayı çaktı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

KONUK EKİP SKORU KORUMAYI BİLDİ

56. dakikada Aliti'nin ceza yayı içerisindeki serbest atışında top az farkla auta çıktı. 64'te sol çaprazdan topla buluşan Augusto'nun şutunda Fred'e çarpan top kornere çıktı. 67'de Oğuz'un şutunda savunmadan dönen topu Hadergjonaj kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 77'de Yusuf'un ortasında Augusto'nun arka direğe kafayla indirdiği topa kimse dokunamadı. 82'de Augusto'nun şutunda kaleci İrfan Can topu kontrol etmeyi başardı. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, Alanya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SZYMANSKİ TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, dün Alanyaspor engelini 2-0'lık sonuçla aşarken Sebastian Syzmanski kulüp tarihine geçmeyi başardı. Lig tarihinde dünkü maça kadar 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerini havalandırmak Szymanski'ye nasip oldu. 22. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ağları havalandıran Polonyalı futbolcu Fenerbahçe tarihine geçen 4000'inci golü kaydetti. Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna kaydederken, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Brezilyalı Alex de Souza atmıştı.

TALİSCA'YA PET ŞİŞE ATILDI

ALANYASPOR maçında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Anderson Talisca'ya yabancı madde atıldı. 42. dakikada attığı golün ardından korner bayrağının olduğu bölgede sevinen Brezilyalı yıldıza, Alanyaspor tribününden atılan bir pet şişe isabet etti. Bir süre yerde kalan ve ensesini tutan Talisca daha sonra kalkarak oyuna devam etti.

SAKATLIK KERVANINA İKİ YILDIZ KATILDI

FENERBAHÇE'DE sakatlık kabusu Alanya'da da sürdü. Kanarya'da dün iki oyuncu daha sakatlanarak oyuna devam edemedi. Çağlar Söyüncü, 9. dakikada bir pozisyonda sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. 70'te oyuna giren İsmail Yüksek ise sakatlanınca 90+2'de yerini Mert Hakan'a bırakmak zorunda kaldı. Sakatlıkları süren Oosterwolde, kaleci Livakovic, Becao, Mert Müldür, Diego Carlos, Djiku, Yusuf Akçiçek'e Çağlar ve İsmail de eklendi. İki ismin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.

MOURİNHO'DAN YEDİ DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Erzurumspor FK maçı 11'ine göre Alanyaspor müsabakasına 7 değişiklik ile çıktı. Portekizli teknik adam; Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un yerine Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya görev verdi.