Fener kayıpsız

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 14. dakikada Fall'un pasında topla buluşan Rodrigues'in şutu yandan az farkla dışarı gitti. 19'da Winck'in pasında Da Costa'nın altı pas içinden vuruşu direk dibinden auta gitti. 21. dakikada Fred'in pasında savunmandan seken topu alan En-Nesyri'nin plasesi kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0. 35'te Cafu'nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz'un şutu kaleci Gianniotis'te kaldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarı daha tempolu başladı. 52'de Mert'in pasında Oğuz Aydın gelişine plaseyle topu köşeden ağlarla buluşturdu. 62'de Winck'in ortasına iyi yükselen Fall'un kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 2-1. 71'de Dzeko'nun pasında arkaya sarkan En-Nesyri, topu kalecinin üstünden aşırdı. Savunmanın müdahalesinde topun çizgiyi geçtiğini belirten Ali Şansalan golü verdi: 3-1. 77'de Dzeko'nun şutu kaleci Gianniotis'ten döndü ve maç 3-1 bitti.

MOURİNHO DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Anderlecht müsabakasının 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko yedek kulübesinde yer alırken, Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle dün kadroda yer almadı. Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

MERT HAKAN'DAN DALYA

Öte yandan takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, dün "dalya" heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli takımda 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan, 100. lig maçına çıkmış oldu.