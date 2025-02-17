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Haberler Fenerbahçe Fener kayıpsız

Fener kayıpsız

Avrupa yorgunu sarı-lacivertliler ligde hata yapmadı ve zirve takibini sürdürdü. Kasımpaşa karşısında ilk dakikalarda pozisyonlar veren Fenerbahçe, ilk kaleyi tutan şutunda En-Nesyri ile golü buldu. İkinci yarı Oğuz Aydın ve En-Nesyri'nin gollerine Fall cevap verdi ve maç 3-1 sona erdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Fener kayıpsız

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 14. dakikada Fall'un pasında topla buluşan Rodrigues'in şutu yandan az farkla dışarı gitti. 19'da Winck'in pasında Da Costa'nın altı pas içinden vuruşu direk dibinden auta gitti. 21. dakikada Fred'in pasında savunmandan seken topu alan En-Nesyri'nin plasesi kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0. 35'te Cafu'nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz'un şutu kaleci Gianniotis'te kaldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Fener kayıpsız

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarı daha tempolu başladı. 52'de Mert'in pasında Oğuz Aydın gelişine plaseyle topu köşeden ağlarla buluşturdu. 62'de Winck'in ortasına iyi yükselen Fall'un kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 2-1. 71'de Dzeko'nun pasında arkaya sarkan En-Nesyri, topu kalecinin üstünden aşırdı. Savunmanın müdahalesinde topun çizgiyi geçtiğini belirten Ali Şansalan golü verdi: 3-1. 77'de Dzeko'nun şutu kaleci Gianniotis'ten döndü ve maç 3-1 bitti.

Fener kayıpsız

MOURİNHO DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Anderlecht müsabakasının 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko yedek kulübesinde yer alırken, Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle dün kadroda yer almadı. Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Fener kayıpsız

MERT HAKAN'DAN DALYA

Öte yandan takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, dün "dalya" heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli takımda 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan, 100. lig maçına çıkmış oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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