Fenerbahçe ışıl ışıl

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken lider G.Saray'ın takıldığı haftada zirveye bir daha yaklaştı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 61 puana ulaşırken ezeli rakibi ile olan puan farkını da 4'e indirdi. Avrupa Ligi'nde son 16 Turu'na kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalist olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de artık zirveye gözünü dikti. Futboluyla da umut veren Fenerbahçe, iç sahada üst üste 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalarken, üç kulvarda da yenilmezliğini 18'e çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmedi.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

DENEYİMLİ teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli takım bu süreçte rakip ağlara 46 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.