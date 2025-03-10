Fener’de Cenk Tosun’a izin çıkmadı

F.BAHÇE'DEN ayrılmak üzere olan Cenk Tosun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan Cenk Tosun'a Jose Mourinho'dan engel geldi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki oyuncunun Dzeko ve En-Nesyri'nin önüne bir türlü geçemediği için ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü. İlerleyen dönemde kendisine ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Portekizli teknik adamın Cenk Tosun'u ikna ettiği bu nedenle Urawa Red Diamonds transferinin rafa kalktığı gelen haberler arasında.

Bu arada sahasında Rangers'e 3-1 yenilen ve İskoçya deplasmanında 3 farklı galibiyet alması gereken Kanarya'nın bazı mevkilerde değişikliğe gidecek özellikle kalede İrfan Can-Livakovic değişikliği yaşanabileceği konuşuluyor. Mourinho'nun ayrıca Fred ve Osayi-Samuel'e Glasgow'da şans verip Amrabat ve Mert Müldür'ü kenara çekeceği öğrenildi.