Ön liberoya Camara

SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Orta alanda eksikleri bulunan ve Avrupa Ligi'nde son oynanan Rangers maçında Fred'in eksikliğini yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim harekete geçti. Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boavista'nın 26 yaşındaki ön liberosu Ibrahima Camara'yı takibe başladı. 1.90 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak. Yani yaz aylarında kontratının son senesine girecek.

6 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

BU sebeple de transferin uygun bir bedelle bitirilebileceği düşünülüyor. 1.90 boyundaki orta saha oyuncusu, 6 kez de Gine Milli Takımı'nın formasını giydi. Camara'nın orta alanda rotasyon amacıyla kullanılması planlanıyor. Futbolcu da Fenerbahçe seçeneğine oldukça sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN AYRILDI

FENERBAHÇE, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor. Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor. Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

F.BAHÇE-RANGERS MAÇINA NORVEÇLİ HAKEM

FENERBAHÇE'NİN İskoç ekibi Rangers ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.