Fenerbahçe deplasmanda! Neden olmasın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak. Ibrox Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. İstanbul'da oynanan eşleşmenin ilk maçında rakibine 3-1 yenilen sarı-lacivertliler zoru başarıp Türkiye'ye çeyrek final bileti ile dönmek istiyor. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. İki farklı kazanması durumunda ise turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

FRED VE OSAYİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında sarı kart cezası olan Fred ile Bright Osayi-Samuel'den yararlanamamıştı. Cezası biten iki isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. İsmail Yüksek de uzun bir aradan sonra kadrodaki yerini alacak. Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkan, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta orta alanda özellikle Fred'in yokluğunu fazlasıyla hissetmişti.

SAİNT-MAXİMİN'DEN OLAY PAYLAŞIM

FENERBAHÇE'DE Rangers kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, paylaşım yaptı. Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" diyerek Jose Mourihho'ya gönderme yaptı.

SARI-LACİVERTLİLERDEN TARAFTARLARINA UYARI

F.BAHÇE, Rangers maçını tribünde izleyecek olan sarılacivertli taraftarlara, geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlatarak, uyarıda bulundu. Açıklama şöyle; "Tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz."