Fenerbahçe’de hedef şaştı

FENERBAHÇE'DE son 1 haftada Avrupa ve ligde alınan sonuçların ardından adeta hedef şaştı. Sezona Avrupa'da başarı ve Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nden elenirken, Süper Lig'de ise zirvenin gerisinde kaldı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla kaybeden ve Avrupa defterini kapatan sarı-lacivertliler, önceki gün de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sahasında konuk ettiği Samsunspor ile ise golsüz berabere kalarak yarışta 2 kritik puan kaybeden sarı-lacivertliler, bir maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer aldı.

İÇ SAHADAKİ SERİSİ DE BİTTİ

Ligin 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Samsunspor ile golsüz berabere kalan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Sarı-lacivertliler sezonun geride kalan kısmında iç sahada oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avrupa'da havlu atan, ligde ise şampiyonluk şansını zora sokarak taraftarını üzen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda G.Saray'la oynayacağı maçı kazanıp taraftarıyla barışmanın hesaplarını yapıyor.

MOURİNHO'DAN MAXİMİN'E SERT ÇIKIŞ

Allan Saint-Maximin'in son dönemdeki paylaşımlarına cevap veren Jose Mourinho, Fransız oyuncunun antrenmanlara katılımı konusunda eleştirilerde bulunarak, "Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı" dedi.

YOL AYRIMINDA

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile ilgili bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipler olduğu ve transfer için yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin ise yaz aylarında Polonyalı orta sahaya gelecek yüksek bütçeli teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta forma giyen Sebastian Szymanski, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.