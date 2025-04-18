Fener’e yıldız yağmuru

FENERBAHÇE'YE gelecek sezon yıldız yağmuru yağacak. Kanarya, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda önemli isimlerin peşine düştü. Yönetim, Edin Dzeko'nun yerine Sırp golcüleri liste başına yerleştirdi. Önceliği Juventus'tan Dusan Vlahovic'e veren Fenerbahçe alternatif olarak Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic'le ilgileniyor.

Brentford'un Kongolusu Yoane Wissa da listedeki golcülerden biri. Kariyerindeki tek kulüp Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan 35 yaşındaki Thomas Müller de gündemde. Fenerbahçe'nin Bayern Münih'teki asıl hedefi eski yıldızı Kim Min-Jae oldu. Kanarya, Alman devininkadroda düşünmediği Güney Koreli stoperi yeniden Kadıköy'e getirmek için kolları sıvadı. Filip Kostic'in bonservisi için Juventus'la temasa geçen F.Bahçe'de Mourinho'nun, Slavia Prag'da forma giyen sol bek El Hadji Diouf'un adını da verdiği öğrenildi.