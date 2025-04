Fenerbahçe kaynıyor

ŞAMPİYONLUK hedefiyle yola çıktığı sezonda son olarak Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak bitime 6 hafta kala liderin 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe adeta kaynıyor. Kritik 2 puan kaybıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertlilerde maçın ardından taraftarlar istifaya davet ederken, olağanüstü kongre çağrıları da hat safhaya ulaştı. Bu sezon üç kulvarda başarı hedefinden sapan Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden de Kayseri maçı sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

MAHMUT USLU'DAN KONGRE ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan bir diğer isim olan Mahmut Uslu da Kayserispor karşılaşması sonrasında kongre çağrısı yaptı. Ali Koç yönetimini istifaya davet eden Uslu, "Alternatif bulunur, bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" diye konuşurken, "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Her an her şey olabilir" cevabını verdi.

KUTLUALP VE SARAN ADAY

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kongreye gidilmesi halinde başkan adayı olduğunu söyledi. Kutlualp, "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden... Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" dedi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran da Kayseri maçı sonrası bir taraftarın adaylık çağrısına olumlu cevap verdi. Sadettin Saran, sosyal medya hesabından başkan adaylığı için çarpıcı bir paylaşım yaptı. Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" çağrısına "Olacağım" yanıtını verdi.

MOU'NUN TAZMİNATI 30 MİLYON EURO

SÜPER Lig'de uzun yıllardan bu yana devam eden şampiyonluk hasretine bu sene de son vermesi zora giren Fenerbahçe'de Kayserispor maçının yankıları devam ediyor. Daha önce Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam Mourinho ile taraftar arasındaki bağ artık iyice kopma noktasına geldi. Fenerbahçe ile senelik 10.5 milyon Euro'ya anlaşan Mourinho ile yolların ayrılması durumunda 30 milyon Euro gibi yüksek bir tazminat bedelini alacağı ifade edildi. Ancak iki tarafın karşılıklı anlaşması durumunda bu rakamın 20-25 milyon Euro seviyelerine indirilebileceği belirtiliyor.