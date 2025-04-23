Ancelotti Fener’e mi geliyor?

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen, Türkiye Kupası'nda evinde ezeli rakibine yenilerek elenen Fenerbahçe'de yine köklü değişim kapıda. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağı dedikoduları gündemden düşmezken, yerine gelecek ismin Carlo Ancelotti olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu sezon Real Madrid'de tüm beklentilerin altında kalan, adı Brezilya Milli Takımı ve Suudi kulüpleriyle anılan İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe'de ilk aday olduğu öğrenildi.

Ancelotti'nin İspanya'daki vergi davaları nedeniyle de bu ülkeden ayrılmayı planladığı ifade edilirken, deneyimli teknik adam ile görüşmelere başlamak için yakında harekete geçileceği öğrenildi. İtalya'dan da bazı kulüplerin Ancelotti ile temas halinde olduğu ancak tecrübeli ismin henüz bir karar vermediği ifade edildi. Seçime sıcak bakmayan Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertlilerin, şampiyonluk yarışına tamamen havlu atması halinde Mourinho ile ipleri koparacağı ve hemen hamle yaparak Ancelotti'ye cazip bir teklifle gideceği gelen haberler arasında.

DZEKO SEZON SONU YOLCU

Bu arada Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'nun geleceği netlik kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, 39 yaşındaki tecrübeli golcünün sözleşmesini yenilemeyeceği sezon sonunda yolların ayrılacağı öne sürüldü.