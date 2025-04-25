Mourinho için Leeds iddiası

SÜPER Lig'in bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Jose Mourinho'ya yöneltildi. Mourinho'nun geleceğinin tartışıldığı günlerde Avrupa basınındaki iddialar da artmaya başladı. Bu kez Alman gazetesi Bild, İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Leeds United'da teknik direktör değişimi yaşanacağını ve İngiliz kulübünün Jose Mourinho'yu düşündüğünü yazdı. Diğer adayın ise an itibarıyla Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola olduğu aktarıldı. Sezon biter bitmez harekete geçecek olan Leeds United yönetiminin, Portekizli teknik adam ile temas kuracağı ifade edildi.

KADROYA DEV NEŞTER

F.BAHÇE'DE Jose Mourinho ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kayseri maçında 3 gol yiyen Livakovic'in yerine kalede İrfan Can Eğribayat, stoperde Yusuf Akçiçek, sağ kanat bekinde Oğuz Aydın, orta sahada ise Amrabat'ın oynaması bekleniyor.