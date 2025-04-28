Fener pes etmiyor

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Fenerbahçe, yarışı son 5 maça taşırken bu sezon geriye düştüğü 8 karşılaşmada maçı çevirip puan kazanmayı bildi. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 6 galibiyet elde ederken, iki maçı da berabere tamamlayarak tam 20 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kanarya, her iki yarıdaki Trabzonspor maçlarında yenik duruma düşüp kazanmayı bildi. Konya, Göztepe, Rize ve Antep maçlarında da ilk golü kalesinde gören Kanarya, pes etmedi ve kazanarak yarışa tutundu. Fener; gol yediği Eyüp ve Kayseri maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Haftaya pazar günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı derbi büyük önem kazandı.

FENERBAHÇE'DEN VİDEOLU TEPKİ GELDİ

FENERBAHÇE, Gaziantep FK maçının hemen 7. dakikasında Dzeko'ya rakip ceza alanı içinde yapılan hareketle ilgili dün videolu paylaşım yaptı. Hakemin devam kararı verdiği pozisyonu yayınlayan kulüp yönetimi, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde" ifadelerini kullandı.