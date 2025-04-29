Fener’in Piatek aşkı

SÜPER Lig'de zirve yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de sezon sonu dev bir değişim yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde divan kurulunda konuşan başkan Ali Koç gelecek sezon şampiyon olacaklarını belirtmişti. Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yoluna devam edecek olan sarı-lacivertlilerin dev bir transfer bütçesi ayıracağı ve önemli isimleri kadrosuna katacağı öne sürüldü. Son gelen bilgilere göre ise Fenerbahçe'nin sezon sonu takımdan ayrılacak olan Edin Dzeko'nun yerini Başakşehir'den Krzysztof Piatek ile dolduracak. 2023 yazında turuncu-lacivertlilere gelen tecrübeli golcü, iki sezondur gösterdiği performansla transferin gözdesi konumunda.

TRABZON DA ALMAK İSTİYOR

TRABZONSPOR'UN da istedeği yıldız isim için Fenerbahçe'nin resmi temaslara başladığı öne sürüldü. Piatek, bu sezon Başakşehir formasıyla şu ana kadar 44 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı. Polonyalı golcü, 30 gol ve 5 asistle skora etki etti.

MOURİNHO PES ETMİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, geçen haftaki Kayserispor (3-3) beraberliğiyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışılsa da Portekizli hoca, kulaklarını tıkayıp sadece işine odaklanıyor. Special One (Özel biri) lakabını boşuna almadığını da 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu devreye sokarak sıklıkla hatırlatıyor. Son Gaziantep (3-1) karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen yıldızları Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred ile 4 dakika içinde zafere ulaşırken, kalan 5 haftada şampiyonluk umutlarını devam ettirdi. Geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmediğini gösteren Mourinho'nun talebeleri, bu sezon 31 karşılaşmanın 10'unda skor dezavantajına yakalandı.

DZEKO GOL ATMAYI HATIRLADI

FENERBAHÇE'NIN tecrübeli kaptanı Edin Dzeko 10 maçlık gol orucunu Antep önünde bozdu. Son olarak Rize maçında 2 kez gol sevinci yaşayan 39 yaşındaki futbolcu, daha sonra çıktığı maçlarda ağları sarsamamış ve sadece 2 kez asist yapmıştı.