Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 59 Djiku), Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 58 Dzeko), Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 84 Cenk Tosun), Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski (Dk. 46 Tadic), En-Nesyri (Dk. 70 İrfan Can Kahveci)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi (Dk. 62 Uduokhai), Hadziahmetovic (Dk. 90 Onur Bulut), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90 Immobile), Oxlade-Chamberlain, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 67 Joao Mario), Rafa Silva

Gol: Dk. 44 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+4 Skriniar, Dk. 87 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 45+2 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 72 Uduokhai, Dk. 79 Mert Günok, Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

46. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

13. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.

34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Bu futbolcunun şutunda barajdan dönen top, yine Talisca'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada topu kapan Skriniar, ceza yayı önündeki Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+8. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topu kontrol etti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.