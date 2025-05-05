Fenerbahçe’ye kartal pençesi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. 34'te Talisca'nın Mustafa ile mücadelesinde top Brezilyalı futbolcunun eline çarptı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 36'da topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda kaleci İrfan Can topu çıkardı. 44'te Masuaku'nun uzun pasında savunmada Mert Müldür'ün kafayla geriye pasında kaleci İrfan Can önde yakalandı. Ceza sahasında topu alan Fernandes, yerden vuruşunda topu boş ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

BAŞKA GOL SESİ ÇIKMADI

74'te Talisca'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu. 90+8'de savunma arkasına sarkan Immobile'nin sert şutunu kaleci İrfan Can kontrol etti. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

KADROLARA DERBİ AYARI

FENERBAHÇE'DE Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre bu maçta 4 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Filip Kostic'in dışında Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'ye görev verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise 5-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Solskjaer; sakatlığı nedeniyle görev alamayan Emirhan'ın yerine Masuaku, Immobile'nin yerine ise Oxlade-Chamberlain'i sahaya sürdü.

SARI-LACİVERTLİLERDEN YÖNETİME TEPKİ YAĞDI

DERBiNiN 44. dakikasında Beşiktaş'ın attığı gol sonrasında sarılacivertli tribünlerden adeta tepki yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sergilenen oyun ve yenen golün ardından hep bir ağızdan "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan 70. dakikada oyundan çıkan En-Nesyri'ye de tribünlerden tepki geldi