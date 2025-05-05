Şampiyonluk umutlarını son ana kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe ile taraftarını bir derbi galibiyetiyle daha az da olsa mutlu etmenin ve Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Jose Mourinho dörtlü savunma anlayışıyla takımını sahaya sürerken, ilerde En-Nesyri'ye görev verdi. Beşiktaş ise Galatasaray maçındaki gibi Silva'yı ileride tutup forvetsiz formasyonla derbiye çıktı. Sarılacivertliler topa sahip olarak rakip kaleye yüklenmeyi, Kartal ise kontra ataklarla birlikte kaptığı topları hızlı bir şekilde rakip kaleye taşımayı amaçladı. Mourinho'nun planı işlemezken, Solskjaer'in stratejisi işe yaradı.

SOLSKJAER MAT ETTİ

Siyah-beyazlılar orta alanda Fred ve İsmail'in top almasını engellemeyi başararak oyun kurulumunu engelledi. İlerde top tutamayan En-Nesyri ile birlikte oyun planı işlemez hale geldi. İkinci yarıda F.Bahçe topa daha fazla hakim olsa da yüzde yüzlük pozisyon üretemedi.

Portekizli çalıştırıcı yaptığı korkak planla bir derbi mücadelesinde daha yokları oynadı.

Ancak korkunun ecele faydası yok. Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısının yaptığı planla, bunca yokluk ve zorluğa rağmen Kadıköy'den galibiyetle ayrılması siyah-beyazlıların başarısı olduğu kadar, sarı-lacivertliler açısından ise tam bir fiyaskodur. Solskjaer, performansıyla dibi gören Jose Mourinho'yu basit bir planla mat etmiştir. Belki şöyle de söyleyebiliriz:

Mourinho, plansızlığı ve korkaklığıyla, Solskjaer'in kendisini mat etmesini kolaylaştırmıştır.

BAŞARISIZLIĞIN FİLMİ

Dün akşamki maç Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığının 90 dakikalık bir filmi gibiydi adeta. Hatalardan dönmemek, ısrar etmek, zorlamak, ancak bir türlü doğru kararı verememek... İşte sarı-lacivertlilerin başarısızlığının sebebi. F.Bahçe'nin yazdığı hikayenin sonu uzun ve acılı oldu. Beşiktaş ise alkışı hak ediyor. Solskjaer'in planı olağanüstü olmasa da, 3 puana yetti. Kara Kartal zorlu süreçler yaşarken, havlu atmayıp, mücadele ederek kritik bir galibiyeti daha hanesine yazdırdı.