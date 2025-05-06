Fener’e kabus çöktü

Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını da mucizelere bıraktı. Ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son 4 iç saha maçında kaybettiği puanlarla adeta yarışa havlu attı. Sarı-lacivertliler son 4 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ülker Stadı'nda Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon siyah-beyazlı rakibiyle karşılaştığı ikinci lig maçında da mağlup oldu. Beşiktaş'a karşı son olarak 2004-2005 sezonunda iki lig maçını da mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, 20 yıl sonra rakibinden bir sezonda puan alamazken, zirvenin de uzağına düştü.

İÇ SAHADA SIFIR ÇEKTİ

Bu sezon 4'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maça çıkan Fenerbahçe, bu maçların 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, sahasında Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a ise 1-0 mağlup olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği sarı-kırmızılı rakibine de 2-1 kaybederek sahasındaki derbilerin tamamında yenildi. Ligde deplasmanda oynadığı derbi maçlarda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısmında kendi sahasında oynadığı 16 maçta 10 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup olurken, Samsunspor ve Kayserispor ile berabere kaldı. Öte yandan Fenerbahçe, Kayserispor ile berabere kalarak ve Beşiktaş'a mağlup olarak Kadıköy'deki son 2 maçını da kazanamamış oldu.

STATTA BAŞLAYAN TEPKİLER TESİSLERE DE SIÇRADI

BIR sezonu daha hayal kırıklığıyla kapatmaya çok yakın olan ve şampiyonluk hasretini 11 yıla çıkaracak olan Fenerbahçe'de maç sırasında başlayan tepkiler tesislere sıçradı. Taraftarlar Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yönetime ve futbolculara tepki gösterdi. Takım otobüsünü Samandıra'da karşılayan sarı-lacivertliler, futbolculara da ateş püskürdü. F.Bahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldığı bu mağlubiyet sonrası birçok taraftar soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Gece saatlerinde tesislerin önünde toplanan taraftar, "Yönetim istifa!", "Aziz Yıldırım", "Ne oldu başkan ne oldu sözlerin!" sloganları atarak tepkilerini ortaya koydu. Taraftarlar, sezon boyunca yapılan transferler, teknik direktör tercihleri ve genel yönetim politikaları nedeniyle yönetime sert eleştiriler yöneltti.

USLU'DAN SERT AÇIKLAMALAR

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu'dan çok sert açıklamalar geldi. Kısa zaman içinde basın toplantısı yapacağını belirten Uslu, başkan adaylığı ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Uslu, "Büyük vaatlerle, büyük umutlarla gelmiş olabilir, olmadı. Beceremedi, gitsin olmuyor. Ben gerekirse bu göreve talibim, ben görevden kaçmam ama bu iş Ali Bey ile olmuyor" dedi.

DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULDU

Fenerbahçe'nin taraftarı önünde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması dış basında geniş yer buldu. İşte manşetler: Marca: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaştı". Tuttomercato: "Mourinho'dan şampiyonluğa veda". As: "Mourinho yelkenleri indiriyor, Morata şenlik ateşini yakıyor". O Jogo: "Şampiyonluk hayal."