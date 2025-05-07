Fener’de gündem Mourinho

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş'a yenilerek şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan F.Bahçe'de gündeminin ilk maddesinde Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile yola devam edilmeyeceğine yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken Jorge Jesus'la yollarını ayıran Arabistan kulübü Al-Hilal'in Mourinho için devrede olduğu konuşuluyor. F.Bahçe yönetiminin 62 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrılması sürpriz sayılmayacak.

TAKIMA SERVET HARCANMIŞ

Mourinho dönemi F.Bahçe kulübüne yaklaşık 107.8 milyon euro (yaklaşık 4.7 milyar TL) gibi büyük bir maliyet çıktığı bu maliyetin 15 milyon Euro'sunun teknik heyete gittiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan ile ilgilendiği haberleri de gündemde yer alırken Asbaşkan Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

Ancak Kanarya'da yabancı teknik direktör adayları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella olduğu da konuşuluyor.

KARTAL İÇİN FLAŞ SÖZLER

F.Bahçe yönetiminin 2 sene önce de Montella ile bir görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. Bu arada İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, F.Bahçe'deki olası değişim için konuştu. Kartal'ın geri dönüş ihtimaline yönelik sorulara yanıt veren golcünün 'İsterlerse hayır demez' sözleri dikkat çekti.

'MOURİNHO İSTİFA' DEMEK LAZIM

FENERBAHÇE'NİN eski kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpte yaşananları değerlendirdi. Demirel, "Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım. F.Bahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. F.Bahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun?" dedi.

Demirel ayrıca "F.Bahçe'yi, F.Bahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, F.Bahçe'ye olmaz. F.Bahçeli değiller" dedi.