Fenerbahçe’de Carlos yolcu

F.BAHÇE'DE, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'da hedefi 12'den vursa da Diego Carlos, beklentileri karşılayamadı. 11,5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu. Senelik 4 milyon euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği gelen haberler arasında. Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 5 maça çıkan Carlos, 1 mücadelede sarı kart gördü. 32 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayı 188 dakika giyebildi.