Fener, Firpo’yu istiyor

SÜPER Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini mucizelere bırakan Fenerbahçe, transfere ağırlık verdi. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden kolları sıvayan Fener, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Leeds United ile Championship'te mükemmel bir sezon geçiren Barcelona'nın eski sol beki Junior Firpo'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. 28 yaşındaki Dominikli savunmacının sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da F.Bahçe yönetimini cezbediyor. TBR Football'a göre aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu birçok kulüp, başarılı sol bek için sıraya girmiş durumda.

BİRÇOK TAKIM SIRADA

ANCAK Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da devreye girerek Junior Firpo'yu Türkiye'de sarı-lacivertli formayı giymek için ikna edebileceği ifade edildi. 2021 yılında İspanyol devi Barcelona'dan İngiltere ekibi Leeds United'a transfer olan Firpo, Ada'da geçirdiği dört yılın ardından takımına bu yaz veda etmeye hazırlanıyor.

EN-NESYRİ'NİN YERİNE MİTROVİC

GELECEK sezon forvette En- Nesyri ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de görüşmeler şimdiden başladı. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir takas teklifiyle masaya geldi. Yeni sezonda santrfor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e Mitrovic için En- Nesyri'yi takasta önerdi.