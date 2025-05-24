Fener’de Merih sesleri

Fenerbahçe'nin yeni sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'nin formasını giyen Merih Demiral'ı kadrosuna dahil etmek için harekete geçtiği öne sürüldü. Atalanta'dan 17 milyon euroluk bonservis bedeliyle Arabistan ligi ekiplerinden Ah Ahli'ye geçiş yapan milli futbolcunun şartlarının sorulacağı gelen haberler arasında.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Kanarya'nın, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini alamazsa Merih Demiral için şartları zorlayacağı konuşuluyor. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih'in kariyerine sarı-lacivertlilerin altyapısında başlaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Merih Demiral, bu sezon Al Ahli ile toplamda 43 maçta görev aldı. 27 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

HOJLUND İÇİN İTALYA ENGELİ

F.BAHÇE'NİN istediği Manchester United'ın 22 yaşındaki golcüsü Rasmus Hojlund ile ilgili İtalyan kulüpleri devreye girdi. Juventus, Napoli ve Inter gibi kulüplerin oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor. 2023 yılında Atalanta'dan 77.8 milyon Euro karşılığında MANU'ya imza atan oyuncunun İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. M.United'ın 40 milyon Euro'luk bir beklentisi olduğu ancak kiralık tekliflerinin de gündeme alınacağı iddia edildi.