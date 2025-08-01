Fener doludizgin

FENERBAHÇE, Feyeoord ile gelecek hafta içinde oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi sınavı öncesi transferde gaza bastı. PSG'den Milan Skriniar ve Wolverhampton'da boşa çıkan Nelson Semedo'yu önceki gün İstanbul'a getiren Kanarya, stoper ve sağ bek sorununu çözdü. Fenerbahçe için, bu iki transferin ardından ses getirecek bir iddia daha geldi. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Brahim Diaz ile ilgilendiği spor kamuoyunda yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu gelişmelerin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi gösterdi. Diaz'ın son gönderilerine binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumları yapılırken, taraftarların bu ilgisi transfer iddialarını alevlendirdi.

İLK ON BİRDE OLMAYACAK

İSPANYOL basınında geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yeni sezon planlamasında Brahim Diaz'a ilk 11'de yer vermeyeceğini oyuncuya açıkça iletti. Marca'nın haberine göre Diaz, kadro rotasyonunda bulunacak olsa da düzenli forma şansı bulamayacak. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Real Madrid'in gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öne sürülüyor.

İBRE TROSSARD'A DÖNDÜ

F.BAHÇE sol kanat transferi için Sassuolo'dan Armand Lauirente'ye yoğunlaşırken, ibre yeniden Leandro Trossard'a döndü. Arsenal'in Viktor Gyökeres'i transfer etmesi üzerine Belçikalı oyuncu Trossard'ın kulüpten ayrılmayı planladığı öğrenildi. Kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmayan oyuncu için Fener yeniden devreye girdi.