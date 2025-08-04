Fener’de Paqueta sürprizi

Savunma transferlerinin tamamlanmasıyla transferde rotasını orta alana çeviren Fenerbahçe, sürpriz bir isme kanca attı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine cevap vermek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefinin Lucas Paqueta olduğu iddia edildi. Başkan Ali Koç vekurmayları İngiltere'de West Ham United forması giyen eden Brezilyalı 10 numara için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı süren yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçerek durumunu sordu. Premier Lig kulübüyle yeni sezona başlamak istemeyen Pagueta için iki kulübün ciddi ilgisinin olduğu biliniyor. Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Brezilya'dan Flamengo gibi kulüplerin ilgisine rağmen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

MOURİNHO DEVREYE GİRECEK

Premier Lig kulüplerinin de yakın markajına maruz kalan Portekiz asıllı Sambacı, İngiliz Futbol Federasyonu ile yaşadığı sorunlar yüzünden, İngiltere'de kalmayı düşünmüyor. Fenerbahçe, bu noktada Portekizli Jose Mourinho'yu da devreye sokarak Paqueta'nın aklını çalmak istiyor. Mourinho'nun direkt transfere el koyarak, 27 yaşındaki 10 numarayı sarı-lacivertlilere iknaya çalışacağı ifade edildi. Flamengo altyapısından yetişen Lucas Paqueta, Avrupa'da Lyon ve Milan formal arını da terletti.

ASENSİO OLMADI

FENERBAHÇE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Asensio transferinde kriz çıktı. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde 10 milyon Euro maaş isteyen Marco Asensio, daha sonra 12 milyon Euro talep etti. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun tutarsız tavrı nedeniyle transfer defterini kapattı.