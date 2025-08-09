F.Bahçe hareketli

F.Bahçe'de dün transfere yönelik iddialar peş peşe geldi. Sarı-lacivertlilerin Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çalışmaları tam gaz sürerken yıldız futbolcunun adeta gemileri yaktığı ve kulübünde devam etmeyeceğini Portekiz ekibine ilettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, Feyenoord'u elerse, Benfica ile eşleşebileceği için bu transfer süreci biraz daha uzayabilir. Kanarya ise gelecek hafta İzmir'deki Göztepe maçında oyuncunun kadroda olmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Kerem'in Fenerbahçe ile 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama anlaştığı konuşuluyor.

EN-NESYRİ'Yİ İSTEDİLER

Bu arada bir yandan kadrosuna dahil edeceği isimler üzerine yoğunlaşan sarı lacivertlilerin yıldızlarına da teklifler geliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın F.Bahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. Londra temsilcisi, Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna dahil ettiği En-Nesyri için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

JACK GREALİSH ZOR İHTİMAL

Fenerbahçe'nin transfer hamleleri hız kesmeden devam ederken, gündeme gelen isimlerden biri de Jack Grealish oldu. Manchester City'den ayrılması beklenen İngiliz yıldızla Fenerbahçe'nin temas kurduğu öne sürüldü. Daily Mail'in haberine göre; Jack Grealish sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmediği belirtildi. Haberde, Everton'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve transferde sona yaklaştığı ifade edildi.