Maximin, Club America’da

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu. 2024-2025 sezonu başında Al-Ahli takımından kiralık olarak F.Bahçe'ye transfer olan ve 30 Haziran 2025 itibarıyla takımdan ayrılan Allan Saint- Maximin, Club America ile anlaşırken sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika'ya gitti. Oyuncu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. 28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 20'si Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 31 maçta görev yaptı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.