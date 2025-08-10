Yıldızlar yolda

Transfer çalışmalarına devam Fenerbahçe'de art arda gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için artık geri sayıma geçti. Benfica, bu transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrasına bırakılması konusunda ısrarcıydı. Ancak F.Bahçe ve milli yıldızın baskısıyla bu inadın kırılmak üzere olduğu ifade edildi. Portekiz ekibinin, 23+2 milyon Euro'luk son teklife 'evet' demesi ve Kerem'in yeni haftada imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca Benfica'nın, F.Bahçe'nin Feyenoord'a elenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği söylentileri de gündemde yer alıyor. Orta saha için de Bissouma, Douglas Luiz ve Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan sarı-lacivertlilerin, Feyenoord'lu Quinten Timber'ı listeye eklediği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcu, De Kuip'teki ilk maçta harika performansını 1 golle süslemişti. Kariyerinde büyük çıkış yakalayan ve Hollanda Milli Takımı'na da seçilen Timber için F.Bahçe'nin maliyet araştırmasına başladığı belirtildi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinde son senesine girdi ve kontratını yenilemedi. Kanarya'nın Feyenoord'u elemesi halinde Hollandalı yıldız için teklif yapabileceği kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Marco Asensio cephesinde de yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı. PSG ile bonservis için el sıkışmasına rağmen Asensio'nun 12 milyon Euro'luk maaş talebi nedeniyle operasyon askıya alınmıştı. Asensio'nun, Skriniar'ın Feyenoord maçından sonra yaptığı paylaşımı beğenmesi de dikkat çekti.