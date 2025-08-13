Fenerbahçe’den müthiş zafer

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'u taraftarı önünde 5-2 mağlup ederek tur atladı. 28. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 41'de ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In- Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe'nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti: 0-1.

44'te sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 45+2'de orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran'a indirdi. Duran'ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti: 2-1.

SON SÖZÜ TALİSCA SÖYLEDİ

55'te rakip yarı alanın ortasında Brown'un presiyle top Fred'in önünde kaldı. Fred'in ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top sol üst köşeden filelere gitti: 3-1. 83'te hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol tarafta topu alan Brown, pasını arka direkte hareketlenen En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-1. 89'da ceza sahasına gönderilen pasta Ahmedhodzic topu göğsüyle Watanabe'ye indirdi. Watanabe'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst köşeden filelere gitti: 4-2. 90+5'te Feyenoord savunmasının hatasında topu kazanan Talisca, skoru belirledi: 5-2.

MOURİNHO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eşleşmenin ilk maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Nelson Semedo ve Jhon Duran'a görev verdi. Fenerbahçe'nin Feyenoord'a konuk olduğu ilk maçın kadrosunda sakatlıkları sebebiyle yer almayan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek ikinci maçın kadrosunda yer aldı. Maça yedek başlayan iki oyuncu da teknik direktör Jose Mourinho'dan şans bekledi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünleri tamamen doldururken maç boyunca da takıma destek oldular. Fenerbahçeli futbolcular, yaşanan deprem ve yangın felaketleri sebebiyle ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

RUMEN HAKEM TARTIŞILDI

FENERBAHÇE'NİN Feyenoord ile oynadığı maçı yöneten Rumen hakem Istvan Kovacs'ın kararları oldukça tartışıldı. İlk olarak sarılacivertlilerin 28. dakikada En-Nesyri ile bulduğu gol öncesi ofsayt kararı verildi. Ancak bu pozisyon sosyal medyada oldukça tartışıldı. Andından 39'da Feyenoordlu oyuncunun elle oynadığı bir pozisyonun ardından kaleci İrfan Can arta sahaya yakın bir bölge topu ellerine alınca hakem Hollanda ekibi lehine serbest vuruş verdi. Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyetin yoğun itirazlarına rağmen hakem oyunu durdurmadığını dile getirdi. Hollanda ekibi bu serbest vuruşta bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti. Sosyal medyada da hakem Kovacs'ın kararı gündem olurken, birçok futbolsever kararın hatalı olduğunu dile getirdi.