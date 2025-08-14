Mourinho’nun Göz-Göz endişesi

GÖZTEPE'NİN cumartesi günkü rakibi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho, sarı-kırmızılılar ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'a karşı aldığı 5-1'lik galibiyet sonrası konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz son rakiptir ama yapacak bir şey yok" dedi.

Süper Lig'de yenilediği kadrosuyla ilk hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek iddiasını kanıtlayan Göztepe, cumartesi günü taraftarıyla aylar sonra ilk kez buluşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Evinde son iç saha maçını geçen sezon 24 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayan Göz-Göz, 3 ay sonra taraftarına kavuşacak. Göztepeliler, takımlarını iç sahada ilk kez izleme imkanı bulacak.