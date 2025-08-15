Mourinho’dan rotasyon kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek Play-Off turuna yükselen Fenerbahçe'yi yarın Göztepe ile oynanacak lig maçının telaşı sararken sarı-lacivertli ekipte değişim kapıda. Geçen hafta ertelenen lig sınavı sebebiyle bu sezonki ilk lig sınavını verecek olan Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho rotasyon hazırlığı yapıyor. Portekizli teknik adamın Avrupa mücadelesinde 11'de şans tanıdığı bazı isimleri kenara çekip ilk 11'de değişime imza atacağı konuşuluyor. Tecrübeli hocanın savunmada Oosterwolde yerine Yusuf Akçiçek'e orta sahada ise Fred-Amrabat ikilisinden birini yedek soyundurup İsmail Yüksek'e şans tanıması bekleniyor.

ANDERSON TALİSCA'YA 11'DE GÖREV

Hücumda ise En-Nesyri'ye başlangıç kadrosunda yer vermeyi düşünmeyen Mourinho, Feyenoord maçında 5. golü atan Anderson Talisca'yı oynatacak. 11 gün içinde 4 kritik maça çıkacak İstanbul temsilcisinde rotasyonun diğer maçlarda da sürmesi bekleniyor. F.Bahçe yarınki Göztepe mücadelesinin ardından 20 Ağustos'ta Benfica, 24 Ağustos'ta Kocaelispor, 27 Ağustos'ta ise yine Benfica ile karşılaşacak. Bu arada Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili de bir sürpriz gelişme yaşandı. Brezilya basınından Fabio Vargas'ın haberine göre; Al-Rayyan'dan Roger Guedes'i transfer etmekten vazgeçen Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun, B planı olarak Anderson Talisca'yı düşündüğü belirtildi.

KEREM GELİYOR TİELEMANS SIRADA

F.BAHÇE, her konuda anlaştığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferini duyurmaya hazırlanırken milli yıldız bugün veya yarın İstanbul'a gelecek. Orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Youri Tielemans için de girişimleri sürüyor. Kanarya, Tielemans transferi için hem 28 yaşındaki futbolcuya hem de A.Villa'ya resmi teklif yaptı. Tielemans transferi için Jhon Duran'ın da devreye girdiği ileri sürüldü. A.Villa'dan eski takım arkadaşı Tielemans ile iletişime geçen Duran, Belçikalı futbolcuya F.Bahçe ile ilgili bilgiler verdi.

FENERBAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

FENERBAHÇE Kulübü, dün resmi internet sitesinden sarı-lacivertli sporculara sosyal medyada sistematik ve organize saldırıda bulunulduğunu ifade ederek, resmi suç duyurusunun yapıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir. Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.