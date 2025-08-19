10 numara atağı

Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda aldığı Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-laciverlilerde öncelikli mevkilerden orta saha için birkaç aday konuşulurken 10 numara bölgesi için de yeni bir isim daha gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Christoph Baumgartner'in transferi için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Avusturyalı yıldız oyuncunun şartlarını araştıran Başkan Ali Koç ve kurmayları, görüşmelerden olumlu yanıt aldı. Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Alman temsilcisi Leipzig ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

SEKİZ YILDIR ALMANYA'DA

26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, Alman kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Ülkesinde Pölten ekibinin altyapısında yetişen futbolcu daha sonra Hoffenheim'in alt yaş takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla A Takıma kadar yükselen Baumgartner, Temmuz 2023'te Leipzig ile sözleşme imzaladı. Sekiz sezondur ülkesi Avusturya dışında Almanya'da top koşturan 26 yaşındaki on numara için kulübünün 25.5 milyon Euro bonservis beklentisi var. Sarı-lacivertli yönetim, Leipzig ile masaya oturarak bonservis bedelinde indirim talep edecek.