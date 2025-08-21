Tur rövanşa kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica'yı konuk etti. 2. dakikada Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı. 29. dakikada Kerem'in serbest vuruşunu kaleci İrfan Can kornere çeldi. 34'te Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin topu kontrol etti. 38. dakikada Semedo'nun ortasında En-Nesyri'nin penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşu kaleci Trubin'de kaldı.

KONTROLLÜ OYUN SÜRDÜ

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci Trubin çeldi. ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da takımlar kontrollü oyununu sürdürdü ve pozisyona girmekte zorlandı. 65'te Duran'ın çaprazdan sert şutu kaleci Trubin'de kaldı. 67'de Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta En-Nesyri'nin kafa vuruşu kalecinin üzerine gitti. 70'te Aursnes'in sağdan sert ortasında Ivanovic'in gelişine şutu yandan auta gitti. 79'da sağ kanattan rakibini geçen Talisca'nın sert ortası, En-Nesyri'yi aşarak taca gitti. 81'de Talisca'nın uzaktan sert şutunda kaleci ve direkten dönen topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı. 90+1'de İrfan Can'ın uzaktan şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. Maç 0-0 sona erdi.

MOURİNHO 3'LÜ OYNATTI

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Jose Mourinho, takımı yine 3'lü savunmayla sahaya sürerken son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek'i dün yedek soyundurdu. Sakatlığı nedeniyle İzmir deplasmanında yer almayan Mert Müldür, sakatlığının atlatmasının ardından Benfica karşısında Yusuf'un yerine tekrar ilk 11'e döndü.

12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

FENERBAHÇE ile Benfica arasındaki mücadele uzun süren bir hasreti sonlandırdı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çaldı. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti. Söz konusu müsabakanın ardından Kadıköy'de 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu.

FİLİSTİN'E DESTEK SÜRDÜ

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirilirken, taraftarlar Filistin'i de unutmadı. Çok sayıda Filistin bayrağı açılırken, tribünlerde "Stop The Genocide In Gaza! Free Palestine!" (Gazze'deki Soykırımı Durdurun! Özgür Filistin) pankartı da açıldı.