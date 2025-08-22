Fener’de Alvarez tamam

DIŞ transferin hareketli takımı Fenerbahçe, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Bir süre önce Salzburg'tan Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fener, Edson Alvarez transferinde de mutlu sona ulaştı. Yurtdışından basına yansıyan haberlere göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 27 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Ayrıca Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunun da 22 milyon Euro olduğu ve bu rakamın da sözleşmeye eklendiği ifade edildi.

MOURİNHO FAKTÖRÜ

SARI-LACIVERTLILER, tecrübeli orta saha oyuncusunun yıllık maaşının tamamını karşılayacak. Meksikalı oyuncu; B.Dortmund, Inter, Ajax ve Monaco'nun ilgisine rağmen Fenerbahçe'yi seçerek kariyerini İstanbul'da sürdürmeyi tercih etti. Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

CEHENNEM VURGUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kalarak turu, 27 Ağustos'ta Portekiz'de oynanacak olan rövanş maçına bıraktı. Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu. Portekiz basını, Chobani Stadı için "Cehennem" vurgusu yaparken, son 20 dakika 10 kişi oynayan Benfica'nın İstanbul'dan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

AKTÜRKOĞLU FIRTINASI ESTİ

FENERBAHÇE'NIN Benfica ile sahasında oynadığı maçta Chobani Stadı'nda Kerem Aktürkoğlu fırtınası esti. F.Bahçe'ye transferi son dakikada direkten dönen milli yıldız önceki akşam Portekiz ekibinin formasıyla on birde sahaya çıktı. Maç öncesi Fenerbahçe tribünlerinin sevgi gösterilerine alkışla yanıt veren Kerem'in 77'de oyundan çıkarken yaptığı hareket gündem oldu. Milli oyuncu yerini Barreiro'ya bırakırken Fenerbahçe yedek kulübesine gidip Jose Moiurinho ile tokalaştı.