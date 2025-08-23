Fenerbahçe’ye Alvarez geldi

FENERBAHÇE, orta saha transferinde bir süredir görüşme halinde olduğu Edson Alvarez transferini dün bitirdi. Sarı-lacivertliler, West Ham forması giyen Arjantinli ön liberoyu dün özel uçakla İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbolcunun kiralık transferi için İngiliz ekibi ve Alvarez ile her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fener ve West Ham arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Alvarez'in sözleşmesine 22 milyon Euro'luk satın alma maddesi konuldu. Ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak, teknik heyetin sezon sonunda vereceği rapora göre devreye girecek.

MALİYETİ 6.5 MİLYON EURO

İNGİLİZ ekibi ile yapılan anlaşmanın şartlarına göre Fe nerbahçe, 27 yaşındaki Alvarez için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Yönetim ayrıca tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş verecek. West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

MARCO ASENSİO ISRARI

KİRALIK olarak sarı-lacivertlilere katılacak Edson Alvarez'in ardından yolu İngiltere'den geçmiş bir başka isim daha tekrar Fenerbahçe gündemine geldi. Bu yaz PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marco Asensio için ilk teklif Fenerbahçe'den gitmişti. Transfer döneminin bitimine günler kala, Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncu için bir hamle daha yapması bekleniyor. Ancak Asensio'nun ayrılması, PSG'nin pazarlıklarda taviz vermesine bağlı.