Fenerbahçe çok mutlu

Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 16 yıl aradan sonra konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 5. dakikada sol taraftan Çağlar'ın ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 22'de ceza yayı içinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Petkovic'in sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 29'da sağ tarafta uzak mesafeden Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

TALİSCA SKORU BELİRLEDİ

51'de İsmail'in savunma arkasına pasında Appindangoye'dan seken top Jhon Duran'ın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Duran, pasını arka direkte bulunan Brown'a aktardı. Bu oyuncunun boş ağlara vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 66'da sağ taraftan Oğuz Aydın'ın ortasına kale önünde iyi yükselen Anderson Talisca, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. 76'da En-Nesyri'nin ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında dönen topu Talisca kafayla ağlara yolladı. Ancak VAR tavsiyesiyle pozisyonu izlemek için monitöre giden hakem Mehmet Türkmen, Szymanski'nin Tarkan'a faul yaptığı gerekçesiyle golün iptaline karar verdi. Maç 3-1 sona erdi.

MOURİNHO'DAN KADROYA AYAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunmayı Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü üçlüsüyle kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Archie Brown'a formayı veren Mourinho, hücumu hattında ise Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Benfica karşısında ilk 11'de oynayan Mert, Szymanski ve Amrabat, yedekler arasında yer alırken kırmızı kart cezalısı Oosterwolde, kadroda yer almadı.

ARCHİE BROWN YİNE GOLÜNÜ ATTI

FENERBAHÇE'NİN Gent'ten transfer ettiği Arhie Brown, Kocaelispor müsabakasında da skor katkısı verdi. Yine içeride oynanan maçta Feyenoord önünde takımını öne geçiren golü kaydeden başarılı futbolcu, aynı müsabakada takım arkadaşlarına da iki kez gol pası vermişti. Brown, yine iç saha maçında Kocaelispor karşısında da ikinci yarının başında takımını öne geçiren golü kaydederek Süper Lig'deki ilk golünü attı.