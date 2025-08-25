Sıra geldi Benfica’ya

GÖZTEPE beraberliği ile morali bozulan Fenerbahçe, Kocaeli zaferi ile kendine geldi. Fener, Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Körfez ekibinin beraberlik sayısı ile şoke oldu. Ancak Kanarya, Archie Brown ve Talisca'nın golleriyle karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrılmayı bildi. Ligde ilk maçı Avrupa sınavı nedeniyle ertelenen Fener, iki haftada 4 puan toplayarak moral buldu. Kanarya, gözünü 27 Ağustos Çarşamba Şampiyonlar Ligi Play- Off Turu rövanş maçında Benfica ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.

KOZU BROWN OLACAK

SARI-LACİVERTLİLER, İstanbul'daki maçta golsüz berabere kaldığı Portekiz ekibini yenip Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Fener'in, kritik maçta en büyük kozu yine sol bek Archie Brown olacak. Fenerbahçe'de 5 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan İngiliz futbolcu, İstanbul macerasına harika bir başlangıç yaptı.

ALEXANDER DJİKU LİLLE'NİN RADARINDA

FENERBAHÇE'DE ayrılığı gündemde olan Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı. Lille, sarılacivertlilerin 31 yaşındaki Ganalı stoperi için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan Djiku'nun 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Djiku konusunda son kararı teknik direktör Jose Mourinho'nun vermesi bekleniyor. 2023 yaz transfer döneminde Strasbourg'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 defa giydi. Ganalı oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 de gol pası verdi.