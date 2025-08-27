Haydi Fener bitir işi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TRT- 1'den ekranlara gelecek. Karşılaşmada geçen sezon G.Saray-F.Bahçe derbisini de yöneten Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı. Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti. İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK

MAÇ öncesi Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş maçında yedek kulübesinde başlatacak. Yerine ise Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi. Bu arada Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu. Akın, "Transferler yavaş yavaş oluyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i. İnşallah olur" ifadelerini kullandı.

KANARYA'DA OLMADI MEKSİKA'DA COŞTU

F.BAHÇE'NİN Cagliari'den 2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde 4.68 milyon Euro karşılığında transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Joao Pedro, Meksika'da harikalar yaratıyor. Kanarya'nın bir sezon sonra Gremio'ya kiraladığı ve burada da istediği performansı sergileyemeyerek Hull City'ye transfer olan oyuncu yeni sezon öncesi Meksika ekiplerinden San Luis'e imza atmıştı. Pedro, Meksika macerasına ise çok etkili bir başlangıç yaptı. Joao Pedro, ligde ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.