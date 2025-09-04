Fenerbahçe’de aday trafiği

FENERBAHÇE'NİN teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri tam gaz sürerken dün sarı-lacivertlilerin gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Kanarya'nın, Tottenham'ın haziran ayında yollarını ayırdığı Ange Postecoglou ile ilgilendiği belirtilirken Avustralyalı teknik direktörün, Bayer Leverkusen'in de listesinde olduğu kaydedildi. 60 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaştı. Postecoglou, 2023'te başına geçtiği İngiliz ekibiyle 101 maça çıktı.

Kanarya'nın ayrıca yerli olarak İsmail Kartal'la da ilgilendiği bilinirken Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu bir diğer ismin ise Luciano Spalletti olduğu öğrenildi. Spaletti, son olarak İtalya milli takımının başındaydı. Başarılı teknik adam Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi takımları çalıştırmıştı. Spaletti 2022- 23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonu yapmıştı. Tecrübeli hoca, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'e 3-0 yenilmeleri sonrası İtalya Milli Takımı'ndan gönderilmişti.

AZİZ YILDIRIM NOKTAYI KOYDU

F.Bahçe'de başkanlık tartışmaları ve kongre süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı. Mevcut halde, kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar" dedi.