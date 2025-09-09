Fener’de düğüm çözülüyor

TRENDYOL Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği sürerken, düğüm bugün çözülüyor. İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde yönetici Hamdi Akın, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"YABANCI OLACAK"

Akın, "Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak" ifadelerini kullandı. Yeni teknik direktör kararının Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan yana olması bekleniyor. Belçika Milli Takımı Tedesco yönetiminde 16 ay mağlubiyet yüzü görmezken, EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

ONGJEN MİMOVİC PAFOS'A KİRALANDI

Fenerbahçe, Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'in ardından Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i satın alma opsiyonuyla Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a kiraladı. Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.