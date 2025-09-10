Fener’de Tedesco dönemi

Sezona istediği gibi başlayamayan ve Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu dün çözüme kavuştu. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılışından sonra hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerle görüşen sarılacivertlerde son karar Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan yana oldu. Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

İmza törenine ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı ifade edildi. 39 yaşındaki teknik adamı diğer adaylardan ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması oldu. 4-2-3-1 sistemini benimseyen Tedesco'nun projesi de sarı-lacivertli yönetimin en çok dikkatini çeken unsurlardan biri oldu. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika A Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika ile 16 ay mağlubiyet yüzü görmemişti. Birçok aday arasında eleme yapan yönetimin en güçlü diğer adayı ise 2023-24 sezonunda sarı-lacivertlilerle 99 puan toplayan İsmail Kartal olmuştu.

ALEXANDER DJİKU MOSKOVA'YA GİTTİ

FENERBAHÇE, yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir yabancı oyuncusu ile daha yollarını ayırdı. Kanarya'da Alexander Djiku, Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz" denildi. 2023-2024 sezonu başında Fransız ekibi Strasbourg'dan bedelsiz olarak transfer edilen Djiku, sarı-lacivertli formayla 75 maçta görev alırken, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın değişmez isimlerinden olan Ganalı oyuncu, Mourinho döneminde ise sık sık değişen defans tandeminde zaman zaman yedek kalmıştı.