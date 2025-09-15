Dev derbi Fener’in

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. 10. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan vuruşunda Onana uzak köşeye yönelen topu kontrol etti. 11'de Olaigbe'nin sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, pozisyonun başında faul olduğunu belirleyerek golü iptal edip Onuachu'ya sarı kart gösterdi. 28'de Talisca'nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Onana çeldi. 45'te Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Fred'in şutunu Onana direk dibinde çeldi. Pozisyonu takip eden Szymanski'nin içeri çevirdiği topu En-Nesyri boş kaleye gönderdi ve ilk yarı 1-0 bitti. DİREKLER İZİN VERMEDİ

49'da Szymanski'nin şutunda kaleci Onana'dan dönen topta En-Nesyri'nin şutu üst direğe ve kale çizgisine çarparak kaleci Onana'da kaldı. 82'de İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda savunmaya çarpan ve sonrasında direkten dönen topu kaleci Onana kontrol etti. 87'de Visca'nın şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. Maç 1-0 sona erdi.

TEDESCO İLK MAÇINA ÇIKTI

FENERBAHÇE, Trabzonspor karşısına yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktı. Sarı-lacivertliler, milli maç öncesi oynadığı Gençlerbirliği müsabakası 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, takımdan ayrılan kaleci Livakovic'in yanı sıra Oğuz, Çağlar, Alvarez, İrfan Can Kahveci ve Nene'nin yerine Ederson, Mert, Oosterwolde, İsmail, Szymanski ve Kerem'e şans verdi. Yeni transferler Ederson ile Kerem Aktürkoğlu, yeni takımlarında ilk kez ilk 11'de maça başladı.

'TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜK'

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından sert tepki gösterdi. "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük" diyen Doğan, "Kimsenin kimseye bunu yapmasının hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum. Sözlerimin arkasındayım. Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim. Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var! Kaliteli arkadaşlar gelse olurdu ama öyle VAR gelecekse, hiç gelmesin. Federasyon ile görüşeceğiz. Bu işin peşindeyiz" diye konuştu.