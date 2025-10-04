Fener’e bahar geldi

2025-26 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, kendini yeniden buldu. Sarı-lacivertliler, önceki akşam evinde Fransız temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek adeta derin bir 'ohh' çekti. Ligde Antalya galibiyetinin ardından Avrupa'da elde ettiği zaferle 2'de 2 yapan sarılacivertlilerde, bahar havası yaşanırken Alman teknik direktör Domenico Tedesco da koltuğunu sağlama aldı. Jose Mourinho'nun yerine kısa bir süre önce göreve gelen Tedesco'nun alınan başarısız sonuçların ardından kulüpten gönderilmesi gündeme gelmişti.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

GENEL Kurul da kısa bir oy farkıyla Ali Koç'u geçerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, Avrupa'da gelen Nice zaferi sonrası Tedesco'nun görevden alınması fikrini rafa kaldırdı. Nice maçı öncesinde sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, Tedesco ile yolların ayrılması fikrini savunurken bazıları da genç teknik adamın arkasında durmuştu.