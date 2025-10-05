Fener, Samsun virajında

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. eknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor ise, hafta içinde ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda yenerek moral buldu. Ligde sadece tek yenilgisi bulunan Samsun ise 12 puan topladı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

FENERBAHÇE'DE sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş da görev yapamayacak. Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye sahada yer alamayacak.