Skrınıar’a kanca

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint Germain'den bonservisini aldığı Milan Skriniar ile çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, sarılacivertlilerin başarılı stoperi ile ilgileniyor. Serie A devi Juventus, Bremer'in sakatlığı nedeniyle yerine arayışlara başlarken, Skriniar transfer listesinin en tepesinde yer aldı. İtalyan ekibinin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde de Slovak savunmacıyı gündemine aldığı fakat Jose Mourinho'nun oyuncuyu özellikle istemesi sonucu mutlu sona ulaşan tarafın Fenerbahçe olduğu aktarıldı.

KIM MIN-JAE DE LİSTEDE

Haberde Juventus'un, Bremer'in yerine tercihen kiralık ve Serie A'yı iyi bilen bir stoper aradığı vurgulandı. Ünlü gazetenin, "Ara transfer dönemi bugün başlasaydı Juventus'un odaklanacağı ilk isim Milan Skriniar olurdu" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Skriniar'ı kiralamak üzere Ocak ayında hamle yapması beklenen Juventus, öte yandan büyük takımlarda düzenli forma şansı bulamayan isimler için de devreye girecek. Haberde bu oyunculara örnek olarak Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-jae gösterildi. F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun ise Skriniar'ın mutlaka takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi.