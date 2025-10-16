Saran’dan sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, bir önceki başkan Ali Koç'un yönetimine göndermede bulunarak "Seçim sürecinde verilen sözler tutulamamış, kötü anlamında söylemiyorum. Seçim telaşı. Oyuncular boşlukta kalmış, oyunculara maaşları ödeyemez denmiş. Geldiğimizden beri 39.8 milyon euro ödedik 20 günde. Böyle yalanlarla oyunculara çok büyük zararlar verilmiş. Bizim mücadele etmemiz gereken içimizdeki yapı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar. İçimizde bize çok fazla zarar verenler var. Ben bunlarla mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

KAMP DÖNEMİNİ ELEŞTİRDİ

Mourinho dönemine de değinen Saran, "Gelir gelmez herkes başkandan neşter bekledi. Bana hem yakın arkadaşlarımdan, çevremden, eski başkanlardan, futbolculardan, sosyal medyadan baskı geldi. Bunu yapmak da çok kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. 'Başkana bak raconu kesti' derdi. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor." yorumunu yaptı. F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili de konuşan başkan Saran, "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız." yorumunda bulundu.

"KOL KIRILIR, YEN İÇİNDE KALIR"

F.BAHÇE Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili "Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık." derken toplantıda konuşulan satır başları şöyle:

OCAK transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz.

JHON Duran'la ilgili birçok haber yapıldı. MR'ı kendim gördüm. Birkaç hafta içinde aramızda olacak.

KEREM'İN sözleşmesi bizde ve federasyonda var. UEFA'yla konuşuldu. Daha detayını Ali bey de size söyleyebilir. Biz sorun görmüyoruz.

GENEL kurulda maddeler geçerse çok yakın zamanda Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bankalarla görüşüyoruz.