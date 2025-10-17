Fenerbahçe istememiş

Juventus ve A Milli Takım formasıyla sergilediği futbolla fırtına gibi esen Kenan Yıldız ile ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun Türkiye'deki temsilcisi Doğan Ercan, bir radyo kanalına yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu daha Bayern Münih altyapısındayken kadrosuna katma fırsatını elinin tersiyle ittiğini öne sürdü. Ercan, kulüpte ismini vermediği bir yöneticinin genç yetenekle dalga bile geçtiğini kaydederek "Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?" karşılığını aldıklarını belirtti.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ

Ercan, 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ın geldiği nokta ile ilgili de "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından biri" yorumunu yaptı. Bu sezon Juventus formasıyla oynadığı 12 maçta 5 gol atıp 6 asist yapan Kenan Yıldız, A Milli Takım'la 25 maçta 5 gol-4 asistlik performans sergilerken transfermark değeri en çok fırlayan oyuncular arasında yer alan Kenan için şu anda 75 milyon Euro'luk bonservis bedelinden bahsediliyor.

KENAN'A, AKDENİZ MÜKEMMELLİYET ÖDÜLÜ

JUVENTUS forması giyen giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü. Kenan, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazartesi günü Roma'da düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak. Törene, aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetli katılacak.

FİGO DA ÖDÜL ALACAK

İTALYA Kültür Bakanlığı Garanti Komitesi (CUG), İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Spor Basını Birliği (USSI), AIPS Avrupa (Uluslararas Spor Basını Derneği) ve İtalyan Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) destek verdiği organizasyonda Portekizli futbol efsanesi Luis Figo ve Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok

önemli isme ödül verilecek.