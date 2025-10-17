İrfan Can atağı

S üper Lig'de milli araya namağlup 16 puanla 3. sırada giren Göztepe, Avrupa hedefini tutturabilmek için ocak ayında 10 numara bölgesine mutlaka takviye istiyor. Sarı-kırmızılılarda o bölgede görev yapan Junior Olaitan'ın sakatlığı, Efkan'ın ise istikrarlı performans vermemesi sebebiyle kaliteli bir takviye kaçınılmaz oldu. Göz- Göz, on numara pozisyonu için sürpriz bir isme kanca attı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 30 yaşındaki ofansif orta saha İrfan Can Kahveci İzmir ekibinin gündemine geldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadrosunda görmek istediği milli futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki durumu yakından takip edilecek. Göz-Göz'de yönetim devre arasında ise futbolcu için harekete geçmeyi düşünüyor.

MAAŞI ÇOK YÜKSEK

İzmir ekibinin önündeki en büyük engel ise İrfan Can'ın 3.5 milyon Euro'yu bulan maaşı. Kadrodaki tavan maaşı 1 milyon Euro olan Göztepe, İrfan'ın maaşında fedakarlık yapması durumunda makul fiyatlarla transferi bitirmeyi amaçlıyor. İrfan'ı Göztepe dışında Beşiktaş, Samsun, Trabzonspor ve Antalyaspor da istiyor. Ara transfer döneminin başlamasıyla oyuncu için mevcut takımlar arasında büyük bir yarış yaşanması bekleniyor. 1.80 boyundaki futbolcunun şu anda market piyasa değeri 6 milyon Euro. İrfan Can'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.